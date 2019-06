Bolsonaro comemora acordo entre Mercosul e União Europeia

Em sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o acordo de livre comércio, negociado durante vinte anos, entre o Mercosul e a União Europeia.

Em uma das publicações ele afirmou: “Juntos, Mercosul e UE representam 1/4 da economia mundial e agora os produtores brasileiros terão acesso a esse enorme mercado. Parabenizo também os Ministros Paulo Guedes e Tereza Cristina, bem como as equipes de seus ministérios, pelo empenho neste objetivo. GRANDE DIA! ”

O acordo de livre comércio pode aumentar o PIB em até US$ 125 bilhões em 15 anos, de acordo com o Ministério da Economia. Já para o PIB Brasileiro, representará um aumento de US$ 87,5 bilhões no mesmo período.

Histórico! Nossa equipe, liderada pelo Embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o Acordo Mercosul-UE, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999. Esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para nossa economia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2019

