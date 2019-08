Bolsonaro comenta “saidinha” de Alexandre Nardoni para o Dia dos pais classificando-a como “grave ofensa aos brasileiros”

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter nesta quinta-feira (8) para manifestar sua revolta pela saída de Alexandre Nardoni da prisão para o Dia dos Pais. Bolsonaro disse que a “saidinha” de Nardoni é uma “grave ofensa contra todos os brasileiros”. As informações são do jornal O Dia.

Nardoni e a mulher, Anna Carolina Jatobá, estão presos desde 2008, ano em que o crime aconteceu. Em abril de 2019, ele recebeu a progressão ao regime semiaberto após um exame criminológico apontar que Nardoni tem “ótimo comportamento” e é “capaz de criar vínculos afetivos”. Já Anna, desfruta do benefício desde 2017, o que dá aos dois a prerrogativa para passar datas comemorativas em casa.

Além do casal, Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão por arquitetar a morte dos pais, Manfred e Marísia, em 2002, também deixou Tremembé para o Dia dos Pais. Os detentos devem se reapresentar no local até quarta-feira (14).

Nardoni deixou a unidade prisional em uma caminhonete por volta das 8h da manhã. Outros presos que também deixavam o presídio estavam caminhando. Anna Carolina Jatobá, esposa de Alexandre e condenada pelo mesmo crime, deixou o local acompanhada da advogada em um carro de luxo.

Presídio de “famosos”

Na quarta-feira, chegou a ser determinada a remoção do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva para a penitenciária II de Tremembé, no Vale do Paraíba, interior paulista. Em despacho de 14 linhas, o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, coordenador e corregedor dos presídios de São Paulo, se referiu à decisão da juíza Carolina Lebbos da 12ª Vara Federal de Curitiba, que acolheu pedidos da Polícia Federal e da defesa e permitiu a transferência de Lula para o Estado de São Paulo, como aquele que é conhecido popularmente como “presídio dos famosos”.

Em Tremembé, Lula faria companhia a um grupo de prisioneiros “famosos”, condenados por crimes de grande repercussão popular e impacto – entre eles Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Guilherme Longo, Mizael Bispo, Carlos Hasegawa, Lindenberg Alves e Gil Rugai. Até recentemente, também ocupava uma cela da penitenciária o médico Roger Abdelmassih.

Em Curitiba, o ex-presidente ocupa uma sala especial, isolado da carceragem.

Mas ele seguirá lá, já que o STF (Supremo Tribunal Federal) comunicou a 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba sobre a decisão do plenário de manter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sala de Estado Maior da Superintendência da Polícia Federal do Paraná. As Justiças de São Paulo e do Paraná haviam deferido, nesta quarta-feira, a transferência do ex-presidente para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Por 10 a 1, o plenário da Suprema Corte decidiu suspender a decisão até que sejam julgados habeas corpus do petista.

