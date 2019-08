Bolsonaro comenta ‘saidinha’ de Alexandre Nardoni para o Dia dos Pais: “Grave ofensa contra os brasileiros”

Indignação. Este foi o sentimento expresso por Bolsonaro em seu Twitter, após o anúncio de que Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão por matar a filha Isabella, foi autorizado a sair temporariamente da prisão. O homem deixou a prisão em Tremembé, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (8), para a “saidinha” de Dia dos Pais. Esta é a primeira vez que ele recebe o benefício.

Na rede social, o presidente classificou isto como “lamentável”. Bolsonaro ainda escreveu que seria uma “grave ofensa contra todos os brasileiros”.

– O caso Isabella, ocorrido em 2008, repercutiu em todo o Brasil. A criança de 5 anos foi jogada pela janela de seu apartamento. Hoje o pai, condenado pelo assassinato, é beneficiado pela saída temporária de dia dos pais. Uma grave ofensa contra todos os brasileiros. Lamentável! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 8, 2019

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), Nardoni, assim como outros presos liberados para a data, irão retornar à unidade na próxima quarta-feira (14), às 17h. Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella e também condenada pela morte, obteve neste ano o direito à saída temporária de Dia das Mães. De acordo com a defesa de Anna Carolina, ela ficou os dias de feriado prolongado com os dois filhos adolescentes. Ela tem recebido o benefício desde 2017.

