Bolsonaro compra moto e vai buscá-la em concessionária em Brasília

O presidente da República, Jair Bolsonaro, tirou o dia de feriado de Finados, neste sábado (02), para comprar uma moto, que já tinha encomendado há mais de 30 dias, antes de embarcar para a Ásia.

Bolsonaro pediu e ganhou desconto superior a 10% no preço. A loja Honda Freedom, que fica no SIA (Setor de Indústrias e Abastecimento), a cerca de 14 quilômetros de Brasília, abriu especialmente para atender o presidente. “Comprei, paguei no meu cartão, ninguém me deu de presente”, disse, ao sair pela manhã deste sábado, do Palácio Alvorada. “Vou andar com a moto aqui dentro, não pretendo sair para fora”, justificou.

Na loja, Bolsonaro foi recebido por funcionários e populares. Ele escolheu, “de forma aleatória”, segundo informou, uma NC 750 X, com preço estimado em R$ 33.980 mil. “Última vez que tive moto foi há 10 anos e foi um Honda também. Para não ficar na monotonia dento do Alvorada, resolvi comprar uma moto”, contou o presidente da República.

O dono da concessionária, Cristian Montalvão, disse que foi uma honra. Há quatro anos, a empresa tinha diminuído pela metade. No novo governo, estamos contratando e com novo horizonte. Foi uma venda dificílima, muita briga por preço, um negócio que dá gosto ver. O desconto foi de mais de 10%”, narrou.

Questionado se a motocicleta havia sido comprada com o cartão corporativo, Bolsonaro respondeu que a imprensa deveria fazer uma matéria com ele sobre o assunto. “Sabe quanto eu gastei com o cartão corporativo? Zero. Não gastei nada. Outros gastavam bastante coisa, né? Até algumas coisas meio esquisitas, bastante caro. Meu consumo é zero”, garantiu. Para economizar, Bolsonaro explicou que há dois meses mandou desligar o aquecedor da piscina. E, brincando, disse que está rico. “Estou com uma boa poupança. Com uns R$ 400 mil na poupança. Eu estou rico, tá certo?”.

Acelerador

O presidente deixou a concessionária pilotando a moto recém-adquirida e sob forte esquema de segurança. Bolsonaro vestia uma jaqueta e luvas pretas de couro e um capacete com o brasão da República e o nome “Jair Bolsonaro” gravados na parte traseira. Segundo ele, foi um “brinde” da concessionária.

Bolsonaro saiu de moto da concessionária e seguiu pela L4 Sul até o Pontão do Lago Sul, local turístico na orla do Lago Paranoá, em Brasília. Lá, fez um intervalo no passeio e conversou novamente com jornalistas. Em todo o passeio, ele foi acompanhado pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que também pilotava uma moto.

“Tá aprovada [a moto]. Vou ser garoto-propaganda da Honda agora, é isso mesmo? Tá aprovada. Foi tranquilo [o passeio], readaptando. Tem quase 10 anos que não ando de moto. Tenho um prazer indescritível em pilotar uma moto, saltar de paraquedas, mergulhar”, disse o presidente.