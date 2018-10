Bolsonaro confirma o astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia

Acompanhado do russo Pavel Vinogradov e do norte-americano Jeffrey Williams, o astronauta brasileiro decolou da base de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo da nave russa Soyuz-TMA 8, com destino à ISS (Estação Espacial Internacional, na sigla em inglês).

Pontes ficou conhecido no Brasil e no mundo como o primeiro e único astronauta brasileiro. Durante 40 anos de carreira, ele foi aviador, piloto de caça e seguiu carreira militar, chegando ao posto de tenente-coronel. Às 23h30min do dia 29 de março de 2006 (no horário de Brasília), Pontes entrou para a história como o primeiro brasileiro a voar para o espaço.

Atualmente, ele é embaixador da Boa Vontade na ONU (Organização das Nações Unidas), dá palestras e trabalha na Nasa (a agência espacial norte-americana).

Segurança

A PF (Polícia Federal) decidiu aumentar de 35 para 55 o número de policiais encarregados da segurança pessoal do presidente eleito Jair Bolsonaro. Trata-se do mais alto nível de segurança para uma autoridade, conforme os protocolos da instituição. A PF também passou a fazer a segurança da residência e dos endereços oficiais de trabalho de Bolsonaro. As medidas de proteção se estendem à família do político do PSL.

Esse reforço da segurança para o presidente eleito estava previsto em regras definidas antes do início da campanha. Segundo um delegado, não houve aumento de risco à segurança de Bolsonaro. A nova estrutura seria compatível com a rede de proteção de um chefe de Estado. O sistema seria montado para qualquer outro candidato que tivesse vencido as eleições desse domingo. A coordenação da segurança caberá ao delegado Alexandre Ramage.

O delegado Daniel França, que chefiou a equipe de segurança na primeira fase da campanha, retornou à linha de frente do grupo. França terá como papel fazer a interface entre a Polícia Federal e o presidente eleito. O delegado é considerado policial de confiança de Bolsonaro. A PF se mantém como responsável pela segurança do presidente eleito até 1º de janeiro. A partir da posse, a tarefa ficará a cargo do Gabinete de Segurança Institucional.