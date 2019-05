Bolsonaro confirma vinda ao RS em junho

O presidente Jair Bolsonaro virá ao Rio Grande do Sul, pela primeira vez desde eleito, para participar da Festa Nacional da Artilharia. O evento acontece em Santa Maria, no dia 15 de junho. Em um vídeo, publicado pelo deputado federal Bibo Nunes (PSL), Bolsonaro convida a população a participar do evento: “Dia 10 de junho é dia do aniversário da Artilharia, mas o evento é dia 15 em Santa Maria. O nosso vice vai estar conosco lá. Então, todos convidados”, disse o presidente no vídeo.

A festa, organizada pelo Regimento Mallet, de Santa Maria, acontece todos os anos. Durante o evento, é encenada a batalha campal de Tuiuti, considerada a maior da América Latina, que aconteceu em 24 de maio de 1866. Para compor a encenação, são utilizadas armas e canhões.

