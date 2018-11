Bolsonaro confirmou conversas com Viviane Senna, irmã de Ayrton Senna, sobre propostas para a educação

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou que tem conversado com a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, sobre propostas na área de educação. “Estamos atrás de um ministro da Educação, não quer dizer que vai sair de uma orientação dela. Nada está garantido no tocante a isso”, afirmou.

Bolsonaro disse que procura um ministro de Educação que seja “bastante ativo”, porque há um “aparelhamento enorme” na área. “A prova disso é que, na prova do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), estamos nos últimos lugares. Não queremos formar militantes. Algumas universidades formam bons profissionais, mas essa não está sendo a regra geral”, declarou o presidente eleito.

Nesta quarta-feira, Viviane Senna se reuniu em Brasília com a equipe de Jair Bolsonaro. O encontro foi confirmado ao jornal Folha de S.Paulo pela assessoria do instituto por meio de nota. “O Instituto Ayrton Senna foi convidado pela equipe do governo eleito para apresentar um diagnóstico e caminhos de melhoria da educação brasileira.”

Segundo pessoas que integram o gabinete de transição, o nome de Viviane é estudado para assumir a Educação do próximo governo. Ainda durante a campanha, a presidente da ONG visitou Bolsonaro em sua casa, no Rio de Janeiro.

Com o objetivo de não chamar a atenção, Viviane se reuniu com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni em uma agenda secreta, fora do escritório da transição. A reunião teve as participações de Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, da deputada federal eleita Joice Hasselmann (PSL-SP), responsável por ter apresentado Viviane a Bolsonaro, e de integrantes do Movimento Todos pela Educação.

Mozart Ramos disse que a reunião foi de caráter técnico e que não houve sondagens ou convites ministeriais. Segundo ele, foi realizado em um hotel da capital federal exatamente para evitar eventuais especulações. “O encontro foi para levar um diagnóstico da educação no país, a convite da equipe do presidente eleito”, disse o diretor do Instituto Ayrton Senna.

De acordo com Ramos, na reunião, Onyx Lorenzoni compreendeu a importância de se investir na melhora da qualidade da educação básica como um fator para o desenvolvimento do país.

Viviane Senna

Viviane, que é psicóloga, é irmã de Ayrton Senna, piloto tricampeão brasileiro de Fórmula 1 que morreu em acidente em maio de 1994 enquanto competia na Itália.

No mesmo ano da morte do irmão, ela criou o Instituto Ayrton Senna, é uma organização sem fins lucrativos que nasceu para atender crianças e jovens, oportunizando a eles chances de desenvolver seus potenciais por meio da educação.

O Instituto beneficia anualmente 1,5 milhão de crianças e jovens, forma 45 mil educadores e impacta aproximadamente 600 municípios em 16 Estados brasileiros.

