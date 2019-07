Bolsonaro considera indicar filho como embaixador do Brasil

Durante transmissão ao vivo no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (11) que há intenção de indicar um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Entretanto, o deputado declarou que não recebeu nenhum convite oficial para assumir o comando da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, mas que cumprirá “da melhor maneira” qualquer missão dada a ele pelo presidente. Depois, em entrevista a jornalistas na Câmara, afirmou que está disposto a renunciar ao mandato de deputado para assumir o cargo de embaixador: “se o presidente Jair Bolsonaro me confiar essa missão, eu estaria disposto a renunciar ao mandato”.

Além disso, Eduardo Bolsonaro disse que se sente credenciado para exercer o cargo de embaixador. “Falo inglês, falo espanhol, sou o deputado mais votado da história do Brasil, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Eu acredito que as credenciais me dão uma certa uma qualificação”, frisou.

O Brasil está sem embaixador nos Estados Unidos desde abril, quando o diplomata Sérgio Amaral foi transferido da chancelaria para o escritório do Itamaraty, em São Paulo.

