Bolsonaro consulta senador gaúcho Heinze para elaboração de discurso da ONU

O presidente Jair Bolsonaro consultou o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP-RS) para auxílio na elaboração do discurso a ser apresentado na abertura da 74ª Assembleia-Geral da ONU, que acontece nesta segunda-feira (23), nos Estados Unidos. O senador esteve no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (19) e entregou ao presidente levantamentos da Embrapa, que mostram que 84% da área da Amazônia é preservada. A intenção de Bolsonaro é mostrar na ONU que o Brasil investe na preservação, como resposta às críticas que surgiram depois do episódio das queimadas na Amazônia.

De acordo com o porta-voz do governo, Otávio do Rêgo Barros, o presidente fará um discurso sincero e uma defesa do país nas questões ambientais. O discurso pode abordar também críticas ao regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, bem como a defesa da soberania do Brasil sobre a Amazônia, como resposta ao presidente francês Emmanuel Macron.

