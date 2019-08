Bolsonaro convoca governadores da região amazônica para reunião na terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro convocou governadores dos estados da região amazônica para uma reunião na terça-feira (27). Os representantes vão conversar sobre medidas para controlar as queimadas que ocorrem na floresta amazônica.

A região da Amazônia Legal é composta por nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Roraima, Pará e Rondônia. O governador do Pará, Helder Barbalho, confirmou presença no evento.

Em pronunciamento em cadeia nacional no rádio e na televisão para falar das queimadas na Amazônia, na noite de sexta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro disse que “incêndios florestais existem em todo o mundo e isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais”.

“O Brasil continuará sendo, como foi até hoje, o responsável pela proteção da sua floresta Amazônica”, declarou o presidente, chamando o bioma de “nossa Amazônia”, que segundo ele “tem atraído crescente atenção do Brasil e do mundo”.

Em seu pronunciamento, Bolsonaro lembrou que assinou decreto na tarde de sexta que autoriza o emprego das Forças Armadas para ajudar no combate aos focos de incêndio na região da Amazônia Legal . O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial.

Mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron disse que Bolsonaro mentiu sobre compromissos climáticos e afirmou que será contrário ao acordo entre a UE (União Europeia) e o Mercosul. Na quarta-feira passada (21), ele havia convocado os participantes da reunião da cúpula do G-7 (grupo das sete maiores economias entre os países desenvolvidos), neste fim de semana, na França, a a discutir a questão da Amazônia no encontro. O líder europeu foi alvo de uma referência velada na fala do brasileiro:

“É preciso, por outro lado, ter serenidade ao tratar dessa matéria. Espalhar dados e mensagens infundados, dentro ou fora do Brasil, não contribui para resolver o problema, e se prestam apenas ao uso político e a desinformação”, disse Bolsonaro.

