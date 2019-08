Bolsonaro critica a “ideologia” na educação em evento do Dias dos Pais na escola da sua filha

O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento do Dias dos Pais no colégio da sua filha mais nova, Laura, em Brasília. Bolsonaro fez um breve discurso no local, afirmando que a educação no Brasil é ruim por causa da “ideologia” que se aproximou das escolas “ao longo de décadas”:

“A educação no Brasil, com as exceções de praxe, não vai muito bem. E em grande parte devemos a isso a uma ideologia que ao longo de décadas foi se aproximando das escolas. O que nós queremos é nossos filhos sejam bem instruídos, como a minha filha é aqui nesse colégio. Mas queremos que nas demais escolas aconteça a mesma coisa, em especial as públicas”.

Bolsonaro citou a “ideologia de gênero” e pessoas que querem formar “militantes”, e não profissionais, e disse que a tarefa de afastar essas ideologias das escolas é difícil:

“O trabalho de tirar, afastar certas ideologias, como a ideologia de gênero, pessoas que estão preocupadas apenas que no futuro tenhamos militantes, e não bons profissionais. Não é fácil essa tarefa. Mas, com a ajuda de Deus, e com a ajuda de pessoas maravilhosas que nós acompanham, nós estamos perseguindo este objetivo”, disse.

Sugestão inusitada

Bolsonaro (PSL) sugeriu na sexta-feira que um repórter “fizesse cocô dia sim, dia não” para melhorar a preservação do ambiente. “É só você deixar de comer menos um pouquinho. Você fala para mim em poluição ambiental. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Agora, o mundo, quando eu falei que cresce mais de 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle não, você vai ler na capa da Folha [de S.Paulo] que eu estou dizendo que tem que ter controle de natalidade”, disse, ao sair do Palácio da Alvorada.

A declaração foi feita em resposta a uma pergunta sobre como o presidente acredita que é possível conciliar preservação ambiental ao crescimento econômico. Bolsonaro também defendeu o planejamento familiar para que haja uma diminuição da população na Terra e, com isso, menos poluição. O presidente disse que a quantidade de filhos de uma família é inversamente proporcional à formação cultural dos pais. Pai de cinco, ele se apresentou como “exceção”.

“Você olha que as pessoas que têm mais cultura, têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco. Mas como regra é isso.” O presidente defendeu o agronegócio e disse que as críticas às políticas de seu governo são, em parte, fruto de propaganda errada.

“E por outro lado, [há] a propaganda negativa. Chamam a ministra Tereza Cristina de a ‘Rainha do Veneno’. Porque, por trabalho dela também junto com a Câmara, liberamos mais uma centena de produtos que vão fazer bem para o agronegócio, deixando para trás outros tipos de combate a pragas no campo. Estamos evoluindo. Por que essa pressão agora? É a guerra comercial. Por que a pressão enorme sobre a Amazônia? Porque eles querem a Amazônia, pô. Ninguém chama uma menina de feia se ela não é bonita.”

