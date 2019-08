Bolsonaro critica presidente da França após ele se pronunciar sobre Amazônia

O presidente da França Emmanuel Macron fez seu pronunciamento sobre a questão das queimadas da Amazônia e convocou o G7 a discutir o assunto. Porém, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro não gostou nada e criticou Macron no Twitter, afirmando que Macron usa “tom sensacionalista” para buscar “ganhos políticos pessoais”.

– Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

Mais cedo, Macron afirmou que as queimadas na Amazônia geraram uma “crise internacional”. Pelo Twitter, Macron afirmou que discutirá o caso no G7 (grupo que reúne Alemanha, Canadá, França, Estados Unidos, Itália, Japão e Reino Unido). “Membros do G7, vejo vocês em dois dias para falar sobre esta emergência”, escreveu.

Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. #ActForTheAmazon pic.twitter.com/Og2SHvpR1P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

Além disso, o governo francês também anunciou que vai desembolsar 9 milhões de euros (R$ 40,5 milhões) em programa de preservação ambiental específico para a Amazônia.

