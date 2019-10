Bolsonaro dá agasalho do Flamengo ao presidente da China

O presidente Jair Bolsonaro presenteou o seu colega chinês, Xi Jinping, com um agasalho do Flamengo nesta sexta-feira (25), em Pequim, após a assinatura de atos de cooperação entre os dois países.

“Esse é o melhor time do Brasil na atualidade”, disse Bolsonaro a Xi. Nesta semana, o Flamengo venceu o Grêmio por 5 a 0 e disputará a final da Libertadores contra o River Plate em novembro.

Segundo Bolsonaro, “agora o Brasil todo é Flamengo”. Ele acrescentou: “E tenho certeza que 1,3 bilhão de chineses serão Flamengo no final do mês que vem”.

Bolsonaro é torcedor do Palmeiras e do Botafogo, mas já havia aparecido em público com a camisa do Flamengo em junho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em uma partida contra o CSA.