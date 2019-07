Bolsonaro dá aval para o Fundo da Educação Básica permanente

Bolsonaro afirmou a senadores que apoia uma proposta para tornar permanente o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), um conjunto de fundos estaduais que é o principal financiamento da educação básica.

A PEC (proposta de emenda à Constituição) tramita no Senado e foi apresentada por Jorge Kajuru, do PSB de Goiás. Pela Constituição, o fundo deixará de valer no ano que vem.

Redução de impostos para jogos eletrônicos

Atendendo a pedido dos internautas, o presidente Bolsonaro disse no sábado (27) em sua conta no Twitter que o governo estuda reduzir impostos que incidem sobre jogos eletrônicos.

“Atualmente o IPI (imposto sobre produtos industrializados) varia entre 20% e 50%. Ultimamos estudos para baixá-los. O Brasil é o segundo mercado no mundo nesse setor”, escreveu o presidente.

Bolsonaro acenou aos gamers com um vídeo em que joga um jogo eletrônico de tiro e disse: “Só para descontrair. Boa noite a todos”. Em julho, Bolsonaro sinalizou que o governo estuda reduzir impostos sobre a importação de produtos do setor de tecnologia da informação, como computadores e celulares, e chegou a mencionar a possibilidade de estender para jogos eletrônicos.

“Para estimular a competitividade e inovação tecnológica, o governo estuda, via secretaria do Ministério da Economia, a possibilidade de reduzir de 16% para 4% os impostos sobre importação de produtos de tecnologia da informação, como computadores e celulares”, tuitou. “Avaliaremos também a possibilidade para jogos eletrônicos.”

Mercado brasileiro

De acordo com o 2º Censo Indústria Brasileira de Jogos Digitas, realizado pelo Ministério da Cultura e pela Unesco (braço da ONU – Organização das Nações Unidas) para educação), o mercado de jogos eletrônicos cresceu em todas as regiões do País.

Entre 2014 e 2018, o número de empresas que desenvolvem games saltou de 142 para 375, representando um crescimento de 164%. O estudo também mostra que foram produzidos 1.718 jogos, sendo 43% deles para dispositivos móveis, 24% para computadores, 10% para plataformas de realidade virtual e 5% para consoles de videogame.

Parceria internacional

Em resposta a questionamentos de países europeus sobre a gestão das riquezas naturais da Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro disse ainda no sábado, durante cerimônia de formatura de paraquedistas no Rio de Janeiro, que busca parcerias “no primeiro mundo” e, em especial com os Estados Unidos, para a exploração do território amazônico brasileiro.

“O senhor presidente da França [Emmanuel Macron], a senhora Merkel [chanceler da Alemanha] queriam que eu voltasse para cá [depois da reunião do G20], demarcando mais 30 reservas indígenas, ampliando reservas ambientais. Isso é um crime. Só de reserva indígena já temos 14% tomados aqui no Brasil. Na Reserva Ianomâmi, são 9 mil índios e tem o dobro do estado do Rio de Janeiro. É justo isso? Terra riquíssima. Se junta com Raposa Serra do Sol é um absurdo o que temos de reservas minerais ali. Estou procurando o primeiro mundo para explorar essas áreas em parceria e agregando valor. Por isso, a minha aproximação com os Estados Unidos”, disse Bolsonaro.

