Bolsonaro defende trabalho infantil, mas afirma: “não vou apresentar nenhum projeto aqui para descriminalizar”

Nesta quinta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro defendeu o trabalho infantil durante transmissão ao vivo, usando como principal argumento sua experiência pessoal. “Olha só, trabalhando com nove, 10 anos de idade na fazenda eu não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de nove, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí “trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil”. Agora, quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada”, afirmou.

Mesmo defendendo o trabalho de crianças, o presidente disse que não vai apresentar nenhum projeto que permita isso: “fiquem tranquilos que eu não vou apresentar nenhum projeto aqui para descriminalizar o trabalho infantil porque eu seria massacrado. Mas quero dizer que eu, meu irmão mais velho, uma irmã minha também, um pouco mais nova, com essa idade, oito, nove, 10, 12 anos, trabalhava na fazenda. Trabalho duro”.

Embora tenha falado sobre trabalho em vários momentos da transmissão que durou quase 40 minutos, o presidente não comentou em nenhum momento a votação da reforma da Previdência. O projeto é considerado prioritário para seu governo e está em votação nesta quinta na Câmara. A comissão especial que analisa a reforma rejeitou afrouxar as regras de aposentadoria para categorias da segurança pública, num movimento contrário à atuação de integrantes do governo e interlocutores do Palácio do Planalto.

Ainda sobre sua infância, o presidente disse que aprendeu a dirigir aos nove anos em dois tratores na fazenda em que morava e que já atirava “quando era muito jovem”. Ele começou o assunto dizendo ter encontrado 54 anos depois o dono da propriedade em que vivia, identificado como Jorge Alves Lima. “Eu aprendi a dirigir, inclusive, em dois tratores da fazenda, com nove anos e dirigindo. Eu arava, inclusive. Irresponsabilidade? Nada, pô. Eu atirei jovem também e não tinha problema nenhum. O velho tinha uma espingarda, eu ia pro meio do mato e metia fogo, atirava sem problema nenhum”, afirmou.

Deixe seu comentário: