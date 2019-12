Política Bolsonaro retorna a Brasília para passar o Réveillon

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Presidente viajou para a Base de Aratu (BA) na semana passada, e previsão inicial era ele retornar somente no dia 5 Foto: Divulgação Presidente viajou para a Base de Aratu (BA) na semana passada, e previsão inicial era ele retornar somente no dia 5 (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro deixou a Base Naval de Aratu, unidade da Marinha do Brasil situada em São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador e retornou a Brasília, na manhã desta terça-feira (31). Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, ele deve passar o Ano-Novo na residência oficial do Palácio da Alvorada.

O presidente deixou a Base Naval de Aratu por volta das 8h30min, em um helicóptero e foi para o Aeroporto de Salvador, onde embarcou as 9h05min. Bolsonaro viajou para a Base Naval de Aratu (BA) no último dia 27, e a previsão inicial era ele retornar a Brasília somente em 5 de janeiro.

Conforme a assessoria, o presidente decidiu antecipar o retorno para passar o Ano-Novo com a família. Isso porque a primeira-dama Michelle Bolsonaro não viajou com o presidente, somente a filha deles, Laura Bolsonaro, de 9 anos.

Na semana passada, Bolsonaro informou que ela não iria em razão de uma cirurgia. Segundo a assessoria da Presidência, a cirurgia ainda não foi realizada, e Michelle não será submetida a procedimento antes do Réveillon.

Durante o recesso de fim de ano, Bolsonaro pescou um peixe, no sábado (28), na praia de Inema, que fica na Base Naval de Aratu. Na segunda-feira (30), o presidente visitou alguns pontos turísticos, entre os quais o Farol da Barra, um dos principais da capital. No local, cumprimentou apoiadores e tirou fotos com alguns deles.

Base de Aratu

A base de Aratu fica na península do Paripe, em Salvador, e funciona como apoio logístico para equipes das três Forças Armadas que atuem nas águas. A construção completou 50 anos em 2019.

O local é vigiado constantemente pela Marinha, e as instalações de lazer incluem uma casa colonial na praia privativa de Inema. Além da função estratégica, Aratu foi escolhida como local de refúgio e descanso pelos últimos cinco presidentes do Brasil.

