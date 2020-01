Política Bolsonaro desembarca em Brasília após quatro dias no Guarujá

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Bolsonaro desceu do carro para falar com turistas. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Bolsonaro desceu do carro para falar com turistas. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou, na tarde desta segunda-feira (13), em Brasília, após passar quatro dias descansando no Guarujá, litoral paulista. Ao chegar na portaria do Palácio do Alvorada, como costuma fazer, o presidente desceu do carro para falar com turistas, inclusive um grupo de franceses que o aguardava.

Em visita à capital do país, os franceses haviam chegado um pouco antes para conhecer o Alvorada. Ao serem informados que Bolsonaro antecipou o retorno e estava a caminho do local, eles decidiram permanecer para conhecê-lo.

Numa breve conversa, de acordo com o guia Juan Hermida, que acompanhava os turistas estrangeiros, o presidente perguntou como está a França e eles citaram a greve geral no país contra a reforma da Previdência. Eles também trocaram cumprimentos e tiraram fotos.

Bolsonaro deve permanecer o resto do dia no Palácio do Alvorada. Na agenda oficial, não consta nenhum compromisso. Nesta terça-feira (14), o presidente comanda a primeira reunião ministerial de 2020.

