Bolsonaro deve desistir de indicação do filho para embaixada do Brasil nos EUA

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (20) a possibilidade de desistir de indicar o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, caso não tenha garantia de aprovação do filho pelo Senado. O presidente disse que não deseja submeter o filho a um “fracasso”.

A ideia do presidente de indicar o filho para o posto foi anunciada em julho. De lá para cá, o nome do deputado recebeu o aval do governo dos Estados Unidos e elogios do presidente norte-americano, Donald Trump. No entanto, a indicação ainda não foi formalizada pelo governo brasileiro ao Senado, responsável por sabatinar e aprovar futuros embaixadores. O Palácio do Planalto afirma que ainda não há maioria para aprovação do nome de Eduardo.

Na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado por jornalistas se poderia desistir da indicação. “Tudo é possível”, respondeu. “Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Acho que ele tem competência”, completou Bolsonaro.

Em busca de apoio, nos últimos dias Eduardo tem intensificado visitas a gabinetes de senadores. Bolsonaro, por sua vez, diz que não tem pressa em enviar para o Senado a mensagem de indicação do filho.

