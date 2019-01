Bolsonaro disse em Davos esperar que o governo da Venezuela mude “rapidamente”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (21), ao desembarcar em Davos, na Suíça, que espera que mude “rapidamente” o governo da Venezuela, comandado por Nicolás Maduro. Nesta segunda, o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano declarou “nulos” todos os atos aprovados pela Assembleia Nacional desde 5 de janeiro. O parlamento da Venezuela é controlado pela oposição a Maduro.

A decisão da Câmara Constitucional da mais alta corte da Venezuela afirma que todos os atos que foram emitidos nos últimos dias são “nulos”. Isso inclui a posse do opositor Juan Guaidó como presidente do parlamento venezuelano.

O “usurpador”

Na semana passada, a Assembleia Nacional declarou Maduro – que foi empossado neste mês para um segundo mandato de cinco anos – “usurpador” do cargo de presidente. Essa declaração significaria, de acordo com a agência Efe, que os atos do Executivo venezuelano ficariam anulados e ainda abriria a possibilidade para que funcionários, policiais e integrantes das Forças Armadas tenham respaldo legal para desobedecer o regime de Maduro.

Bolsonaro deu uma entrevista coletiva ao chegar no hotel onde ficará hospedado na cidade suíça. Ele viajou ao país europeu para participar do Fórum Mundial Econômico, que se inicia nesta terça (22). É a primeira viagem ao exterior do novo presidente brasileiro. “Estou sabendo que a Venezuela está com problemas não é de hoje. E nós esperamos que rapidamente mude o governo da Venezuela”, disse Bolsonaro aos jornalistas.

Fórum Mundial Econômico de Davos

Em outro trecho da entrevista coletiva, Bolsonaro afirmou à imprensa que ele quer mostrar, com o auxílio dos ministros de Estado que também viajaram para Davos, “que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós” e que “os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo”.

Além de Bolsonaro, a comitiva brasileira que foi à Suíça é composta pelos ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Paulo Guedes (Economia), Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, também embarcou para Davos.

“Queremos mostrar, via nossos ministros, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos. E em especial a questão do agronegócio, que é muito importante para nós, é a nossa commoditie mais cara. Queremos ampliar esse tipo de comércio. E para isso, estamos aqui para mostrar que o Brasil mudou”, declarou.

O Fórum Econômico Mundial será realizado de terça a sexta-feira (25) e reunirá cerca de 250 autoridades do G20 (grupo que reúne as 20 principais economias do mundo) e de outros países. No evento, os líderes mundiais discutirão uma agenda econômica global, regional e industrial comum. O encontro deste ano tem como tema “Globalização 4.0: moldando uma arquitetura global na era da quarta revolução industrial”. Os representantes brasileiros, de acordo com o governo, tentarão destacar a importância da reforma da Previdência Social para as contas públicas.

