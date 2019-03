Bolsonaro disse que não atende mais políticos por falta de tempo até para dormir

Diante de críticas de parlamentares de que não estão sendo atendidos por Jair Bolsonaro (PSL) para tratar da reforma da Previdência e de outras propostas, o presidente afirmou não recepcionar os políticos mais vezes em seu gabinete no Palácio do Planalto por falta de tempo, até para dormir.

“Gostaria de atender mais políticos no Palácio do Planalto, mas o dia só tem 24 horas. Tenho que cinco, seis horas, dormir, sabe? Por isso não atendo mais gente”, explicou. Líderes partidários na Câmara têm alegado que Bolsonaro tem dado pouca atenção aos parlamentares e que estão sem acesso ao Planalto.

Em resposta, a assessoria do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), informou aos jornalistas que, na contabilidade deles, o presidente já teria se encontrado com cerca de 300 parlamentares desde o início do governo. A expectativa agora é que Bolsonaro se reúna com líderes para tratar da reforma da Previdência na Câmara, na semana que vem, quando voltar de viagem oficial a Israel.

Bolsonaro disse que a articulação é “conversar” e “metade da Câmara” é formada por amigos seus de quando era deputado federal, até o ano passado. Uma das intenções da Presidência para que Bolsonaro se aproxime de deputados e senadores é promover diversas viagens pelo País. Entre os prováveis destinos estão Amazonas, Pará, Paraíba e São Paulo.

Apoio

Após uma disputa marcada por rachas internos, a bancada evangélica da Câmara chegou a um consenso na quarta-feira (27) e elegeu como seu novo presidente o deputado Silas Câmara (PRB-AM). A escolha, por aclamação, ocorreu em uma reunião-culto na Câmara. Com isso, a bancada deixa o processo fortalecida e com um discurso renovado de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, isso em meio a uma crise política que afeta a base do governo no Legislativo, atinge diferentes ministérios e trava a pauta econômica no Congresso.

Entre os assuntos sensíveis à bancada evangélica estão o projeto Escola Sem Partido (para eliminar suposta doutrinação ideológica nas escolas), o Estatuto do Nascituro, o Estatuto da Família (que reconhece como família apenas a união “entre um homem e uma mulher”) e a abordagem pela educação de temas ligados a gênero.

O bloco evangélico vinha se engalfinhando em um racha inédito entre os seus integrantes, que, em geral, se uniam em torno de um único nome, sem candidatos. Neste ano, se inscreveram seis: os novatos Cezinha de Madureira (PSD-SP), Glaustin Fokus (PSC-GO), Flordelis (PSD-RJ) e Abílio Santana (PR-BA), além dos veteranos Silas Câmara e Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), ligado ao pastor Silas Malafaia.

