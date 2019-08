Bolsonaro disse que o Mercosul firmou um acordo com Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein

O presidente Jair Bolsonaro comemorou pelo Twitter a conclusão de um acordo de livre-comércio entre Mercosul e a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, na sigla em inglês) firmado nesta sexta-feira (23).

“Concluímos hoje as negociações do Acordo de Livre-Comércio entre MERCOSUL e EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), que tem PIB de US$1,1 trilhão e é o 9° maior ator comercial do mundo. Mais uma grande vitória de nossa diplomacia de abertura comercial”, tuitou o presidente.

Bolsonaro ainda parabenizou os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Paulo Guedes (Economia) e Tereza Cristina (Agricultura), “que estiveram à frente das negociações”.

Críticas ao presidente francês

Também na rede social, ele voltou a criticar o presidente francês, Emmanuel Macron. Bolsonaro disse lamentar que a França tenha afirmado que o presidente do Brasil mentiu ao afirmar seus compromissos com o meio ambiente durante o encontro do G20 em junho.

Para ele, Macron divulgou a imagem de uma antiga queimada na Amazônia com o objetivo de “potencializar o ódio contra o Brasil por mera vaidade”. O presidente se refere a um tuíte de Macron publicado nesta quinta-feira, 22, no qual o francês usou uma imagem de 1989 para lamentar as queimadas que afetam atualmente a floresta amazônica.

“Lamento a posição de um chefe de Estado, como o da França, se dirigir ao PR brasileiro como “mentiroso”. Não somos nós que divulgamos fotos do século passado para potencializar o ódio contra o Brasil por mera vaidade. Nosso país, verde e amarelo, mora no coração de todo o mundo”, escreveu Bolsonaro.

O presidente do Brasil ainda referiu-se a si mesmo como “chefe de uma das maiores democracias do mundo” e desejou “ao povo francês paz e felicidades”.

Eduardo

Desejo do pai e presidente Jair Bolsonaro para assumir o posto externo mais importante da diplomacia brasileira, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ou até mesmo o comando de todo o Ministério das Relações Exteriores, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou no Twitter, na noite desta quinta-feira (22), o que chamou de “recado para o @EmmanuelMacron”.

A “mensagem” do filho “zero três” ao presidente francês, Emmanuel Macron, que atraiu a fúria do presidente brasileiro nesta quinta-feira ao pedir que o G7 (grupo que reúne as sete economias mais avançadas do mundo) discuta a situação das queimadas na região da Amazônia, é um vídeo no qual o líder europeu é chamado de “completo idiota”.

