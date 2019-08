Bolsonaro disse que o Rio Grande do Sul pode virar Roraima se a “esquerdalha” vencer as eleições presidenciais na Argentina

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta segunda-feira (12), em evento em Pelotas, a derrota do presidente Mauricio Macri, seu aliado, nas eleições primárias realizadas no domingo (11) na Argentina. Bolsonaro disse que não quer “irmãos argentinos fugindo para cá” caso o que ele chama de “esquerdalha” vença no pleito de outubro, informou o site G1.

“Povo gaúcho, se essa ‘esquerdalha’ voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso: irmãos argentinos fugindo pra cá, tendo em vista o que de ruim parece que deve se concretizar por lá caso essas eleições realizadas ontem se confirmem agora no mês de outubro”, disse Bolsonaro. “Não se esqueçam que aqui mais ao Sul, na Argentina, o que aconteceu nas eleições de ontem. O que aconteceu nas eleições de ontem…. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma da Dilma Rousseff, que e a mesma de [Nicolás] Maduro e [Hugo] Chávez, e Fidel Castro, deram sinal de vida aqui.”

No Twitter, Filipe Martins, assessor internacional do Planalto, foi na mesma linha de Bolsonaro: “Resultado preocupante nas primárias argentinas. O trabalho conjunto de Brasil e Argentina na promoção da prosperidade, da estabilidade e da liberdade é essencial para o futuro da nossa região. O Mercosul não pode voltar a ser uma UTI de ditaduras e teorias econômicas fracassadas”.

As primárias de domingo funcionaram como uma megapesquisa das eleições presidenciais de 27 de outubro. Como não havia disputa interna nos partidos, o importante era saber qual a proporção de eleitores que votaria em cada chapa. Com 99,37% das urnas apuradas, Alberto Fernández, que tem a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner como vice, teve 47,66% dos votos. Macri, candidato à reeleição e que tem o apoio declarado de Bolsonaro, recebeu 32,08% dos votos, uma diferença de 15 pontos percentuais. Na Argentina, para vencer no primeiro turno é necessário ter 45% dos votos ou 40% com uma diferença de ao menos 10 pontos sobre o segundo colocado.

O temor de que Macri não seja reeleito em outubro, associado à guerra comercial entre Estados Unidos e China, levou o dólar a fechar o dia em alta, próximo de R$ 4, e a Bolsa a recuar. Na Argentina, o peso se desvalorizou, a Bolsa despencou e o BC, em reação, elevou os juros a 74% ao ano.

Bolsonaro chegou a Pelotas na manhã desta segunda, por volta das 10h30min, para participar da cerimônia de inauguração de trechos da duplicação da BR-116. Apoiadores do presidente foram ao local e o receberam com gritos de “mito”.

Também participaram do evento os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Cidadania, Osmar Terra, deputados, e a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

Deixe seu comentário: