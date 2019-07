Bolsonaro diz ao presidente do Senado ter certeza de que os senadores aprovarão o seu filho para a embaixada do Brasil em Washington

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ter certeza de que os senadores aprovarão a indicação do seu filho Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos.

No discurso em comemoração aos 200 dias do seu governo, na quinta-feira (18), Bolsonaro defendeu a indicação do filho, que é deputado federal, para a embaixada na capital norte-americana.

Já que está cada vez mais difícil o convívio com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente da República resolveu se aproximar de Davi Alcolumbre.

O presidente do Senado foi convidado de honra para a cerimônia em comemoração aos 200 dias do governo, no Palácio do Planalto. Logo após assinar os dez decretos da cerimônia, as primeiras palavras de Bolsonaro foram para o presidente do Senado, saudado como “colega de três legislaturas na Câmara”, com quem ainda brincou. Ao seu modo, naturalmente: “Apesar da gravata cor de rosa, ele é meu amigo”.

Bolsonaro abriu o seu discurso relembrando que, dos seus 28 anos de Congresso, “12 dos quais foram ao lado de Alcolumbre”. Citou o presidente do Senado por várias vezes e, ao final, foi ao ponto que realmente interessa ao presidente neste momento: a indicação do seu filho para embaixador nos EUA. Argumentou em defesa do filho, falou da amizade de Eduardo Bolsonaro com a família de Donald Trump e da sabatina a que ele será submetido na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

“Essa possível indicação passa por vocês, Davi Alcolumbre. Vai ser analisada com rigor e ele vai ser aprovado”, disse Bolsonaro. Ao longo de toda a solenidade, os dois trocaram abraços, apertos de mão e cochichos ao pé do ouvido.

Quando foi sua vez de falar, Alcolumbre elogiou Rodrigo Maia, falou da produção do Congresso, da importância das instituições para a democracia e terminou dizendo a Bolsonaro: “O Parlamento estará à sua disposição”.

Sondagem

Bolsonaro iniciou um movimento para avaliar as chances de aprovação pelo Senado da indicação do seu filho Eduardo para o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Interlocutores do presidente têm feito sondagens junto a senadores que integram a Comissão de Relações Exteriores, responsável por autorizar a nomeação de um indicado pelo Poder Executivo à função diplomática. Segundo assessores, Bolsonaro demonstrou incômodo com a possibilidade de rejeição, o que representaria uma derrota pessoal por se tratar de seu filho.

Deixe seu comentário: