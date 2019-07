Bolsonaro diz não defender o trabalho infantil, mas ressalva que trabalhar “enobrece todo mundo”

O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (05) que não defende o trabalho infantil, mas usou o próprio exemplo para afirmar que o trabalho “enobrece todo mundo e se aprende a dar valor ao dinheiro desde cedo quando se trabalha”. Após cerimônia em uma unidade militar do Exército em Brasília, o presidente foi questionado se defendia o trabalho infantil.

“Trabalhei desde os 8 anos de idade plantando milho, colhendo banana, com caixa de banana nas costas com 10 anos de idade e estudava. E hoje sou quem sou. Isso não é demagogia. Isso é verdade”, afirmou.

No dia anterior, durante uma “live” em uma rede social, o presidente havia falado do assunto espontaneamente. “O trabalho dignifica o homem, a mulher, não importa a idade”, afirmou na transmissão ao vivo.

Tanto na entrevista de sexta-feira quanto na “live” de quinta-feira (04), o presidente disse não defender o trabalho infantil e afirmou que não enviará nenhuma proposta ao Congresso com essa finalidade. Ele afirmou na “live” que, se fizesse isso, “seria massacrado”. “Trabalhar enobrece, tá? Não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo. Mas me fez muito bem trabalhar e me transformou até fisicamente muito bem”, disse.

Segundo Bolsonaro, uma situação em que se vê “um moleque fumando um paralelepípedo de crack” é considerada “normal”. Mas quando se “pega um moleque lavando um carro”, afirmou, “é um escândalo”.

Na sexta-feira, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Mulher, Damares Alves, também abordou o assunto antes de um evento em comemoração aos 29 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

“Olha, a nossa geração trabalhou cedo. Eu trabalhei muito cedo, os nossos pais trabalharam muito cedo. Mas isso não quer dizer que nós vamos descriminalizar isso, que nós vamos fazer qualquer política em relação a isso. Ele [Bolsonaro] citou o exemplo dele. Fiquem tranquilos, que este governo vem para proteger crianças. E nós temos a certeza que o trabalho infantil é uma violação de direitos, trabalho infantil não pode ser permitido”, disse a ministra.

José de Abreu

O ator José de Abreu foi condenado a pagar R$ 20 mil por danos morais ao hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em janeiro, ele fez uma postagem no Twitter acusando a instituição de ter apoiado o atentado contra o então candidato e atualmente presidente Jair Bolsonaro.

“Teremos um governo repressor, cuja eleição foi decidida em uma facada elaborada pelo Mossad, com apoio do hospital Albert Einstein, comprovada pela vinda do PM israelense, o fascista matador e corruptor Bibi [Netanyahu, primeiro-ministro de Israel]”, escreveu o ator. “A união entre a igreja evangélica e o governo israelense vai dar m*”, finalizou.

Deixe seu comentário: