Bolsonaro diz não querer procurador-geral da República só contra a corrupção e pede para Deltan Dallagnol procurá-lo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) reforçou nesta segunda-feira (12) qual é o perfil que espera do próximo titular da PGR (Procuradoria-Geral da República). Disse querer um nome não apenas que combata a corrupção e que esse não poderá ser “xiita ambiental” nem “supervalorizar” minorias.

Bolsonaro respondeu sobre a possibilidade de o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba, ocupar a PGR. “Manda ele me procurar, por que não me procurou até hoje? É muito simples. Todos querem ser procurados. Eu não procurei ninguém. A caneta BIC é minha”, disse.

No último final de semana, Bolsonaro compartilhou em uma rede social mensagem que chama Deltan de “esquerdista”. A mensagem foi uma resposta a uma seguidora que sugeria o chefe da Lava-Jato para substituir Raquel Dodge, a atual procuradora-geral da República.

Bolsonaro esteve nesta segunda-feira em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde inaugurou 47 km de duplicação em trechos da BR-116 em evento presidencial com ares de campanha eleitoral e militância autorizada a permanecer próxima ao presidente. Os apoiadores vaiaram políticos presentes, como a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), chamada de comunista.

“Quero um PGR que não apenas combata a corrupção, que entenda a situação do homem do campo, não fique com essa ojeriza ambiental, que não atrapalhe as obras que estão fazendo dificultando licenças ambientais, que preserve a família brasileira, que entenda que as leis têm que ser feitas para a maioria e não para as minorias. É isso que queremos”, falou após a cerimônia. “Que não seja um xiita ambiental” e “que entenda as pessoas de minoria com a importância que têm e não supervalorizada”, acrescentou.

Nas palavras de Bolsonaro, o “PGR é uma pessoa importantíssima. É o chefe lá do MP, [Ministério Público] fiscal da lei. Nós não podemos ter um chefe do MP que não esteja alinhado com o desenvolvimento do Brasil”. Nos últimos dias, Bolsonaro tem reservado parte de sua agenda oficial para receber candidatos ao posto de procurador-geral da República. Desde o final da semana passada, recebeu quatro postulantes à sucessão de Dodge, cujo mandato termina em setembro, todos sugeridos por aliados do presidente, que tentam emplacar um nome de perfil conservador.

Ele já definiu que quer alguém que não tenha vinculação com a esquerda ou com a defesa de minorias e que não adote postura de enfrentamento com o Poder Executivo. O presidente também foi convencido a escolher um subprocurador-geral do Ministério Público Federal, função do topo da hierarquia, um requisito defendido por ministros do Supremo consultados pelo Palácio do Planalto.

