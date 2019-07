Bolsonaro diz que deve parte do acordo do Mercosul com a União Europeia a Michel Temer

Depois de comemorar o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a UE (União Europeia) como um feito de seu governo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) admitiu nesta sexta-feira (05) a participação do ex-presidente Michel Temer na conclusão das negociações.

“Como falo publicamente também, a questão do Mercosul: devemos em parte ao Michel Temer. Eu não vou tirar o Michel Temer de fora. Uma negociação que se arrastava há 20 anos. O Michel Temer começou realmente a tratar desse assunto com seriedade e depois nós impulsionamos tendo em vista os ministros que nós convidamos para levar adiante essa proposta”, disse.

A declaração foi feita por Bolsonaro ao fim de um evento em comemoração ao aniversário do Batalhão de Guarda Presidencial, em Brasília. Ao falar sobre a aprovação da reforma da Previdência por comissão na Câmara, o presidente classificou de “vitória maravilhosa” a conclusão do acordo comercial enquanto ele participava da cúpula do G20 em Osaka, no Japão.

Anunciado na tarde da última sexta-feira (29), o tratado entre os dois blocos pôs fim a negociações que se arrastavam por duas décadas. A expectativa é de que o acordo facilite trocas comerciais entre o Mercosul e outros países.

Apesar de o presidente argentino, Mauricio Macri, ter afirmado que está trabalhando com Bolsonaro para conseguir um acordo de livre-comércio com os Estados Unidos, o presidente brasileiro negou que o tema tenha sido discutido com o americano Donald Trump durante o G20.

“Pelo que eu sei, os EUA não estão na União Europeia, então eu não conversei sobre isso com ele [Trump]”, disse. Na quinta-feira (04), Macri disse que o acordo comercial deve trazer em breve novos desdobramentos. “Neste ano ainda teremos novidades com relação ao Canadá. No ano que vem vamos ter na agenda [do Mercosul] um acordo com a Coreia do Sul e estamos conversando com o Brasil sobre um acordo de livre-comércio com os EUA”, disse Macri.

Em entrevista ao canal do La Nación na televisão, na noite anterior, o chanceler Jorge Faurie havia mencionado que essa conversa sobre o acordo com os EUA já está acontecendo. Ainda sobre Trump, Bolsonaro disse que entre eles “só falta anunciar o casamento” e voltou a repetir que espera que o americano venha à Argentina para discutir a situação da Venezuela. Durante o G20, o brasileiro afirmou ter proposto ao presidente americano um encontro entre os líderes da América do Sul para pensar em alternativas ao país comandado por Nicolás Maduro.

