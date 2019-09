Bolsonaro diz que discurso na ONU não foi ofensivo

Após inúmeras polêmicas envolvendo as falas de Jair Bolsonaro durante a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente afirmou, nesta quinta-feira (26), que as declarações não foram ofensivas. Ele também voltou a atacar a imprensa nacional e o cacique Raoni Metuktire. De acordo com Bolsonaro, o discurso foi patriótico.

Com uma crítica indireta, Bolsonaro culpou o presidente da França, Emmanuel Macron, de adotar uma postura colonialista com relação ao discurso envolvendo a floresta amazônica. “A ONU foi criada no passado contra um espírito colonialista. E um país, que não citei o nome do país, quer voltar com isso”, disse.

O presidente afirmou ainda o que esperavam dele durante o discurso. “Eles queriam que eu fosse para falar abobrinha, enxugar gelo e passar o pano. Não fui ofensivo com ninguém, seria muito mais cômodo fazer um discurso que fosse aplaudido, mas não teria coragem de olhar para vocês”, comentou.

Com relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro avaliou o norte-americano como um grande aliado dos brasileiros e mensurou ainda o Poder Legislativo, que o impôs derrota ao ter derrubado vetos da lei de abuso de autoridade.

“Eu não posso impor minha vontade em tudo. Até porque se um dia alguém com um sentimento de ditador chegar no meu lugar, vai querer impor sua vontade lá. O Parlamento é um freio necessário. Às vezes a gente não concorda, mas tem que respeitar”, disse.

Deixe seu comentário: