Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Presidente disse que não iria perder tempo assistindo ao filme Foto: Alan Santos/PR Presidente disse que não iria perder tempo assistindo ao filme (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro classificou nesta terça-feira (14) o documentário “Democracia em vertigem como ficção e disse que a obra é boa “para quem gosta do que urubu come”.

O documentário brasileiro foi indicado ao Oscar 2020 nesta segunda-feira (13) na categoria melhor documentário. O filme é dirigido pela cineasta Petra Costa e retrata a crise política e o processo de impeachment de Dilma Rousseff.

Em entrevista na saída do Palácio da Alvorada nesta terça-feira, Bolsonaro foi perguntado se tinha algum comentário sobre a indicação do filme ao prêmio mais famoso da indústria cinematográfica.

“Ficção. Para quem gosta de, para quem gosta do que urubu come, é um bom filme”, respondeu Bolsonaro. Questionado se tinha assistido o documentário, o presidente respondeu: “Eu vou perder tempo com uma porcaria dessa?”. O filme de Petra Costa foi lançado em julho.

Petra Costa, de 36 anos, é mineira e assinou os documentários “Elena” (2012) e “Olmo e a gaivota” (2014), premiados respectivamente nos festivais de Brasília e do Rio. Esta é sua primeira indicação ao Oscar.

Nas redes sociais, a cineasta celebrou a indicação do documentário ao Oscar 2020. “Estamos absolutamente emocionados e extasiados por nossos colegas terem reconhecido a urgência deste filme, e honrados por estarmos na companhia de documentários tão importantes.”

