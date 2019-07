Bolsonaro diz que está cada vez mais apaixonado por Donald Trump

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (31) que seu sentimento pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está cada vez mais intenso. “Depois daquele elogio do Trump de terça-feira, estou cada vez mais apaixonado por ele”, afirmou.

Na terça-feira (30), Donald Trump disse ter “um grande relacionamento” com o Brasil e com o presidente Jair Bolsonaro, a quem o americano chamou de “um homem fantástico”, que tem “uma família maravilhosa” e está fazendo “um grande trabalho” ao governar o país.

A fala do presidente dos EUA ocorreu ao elogiar a indicação no filho do presidente, deputado Eduarso Bolsonaro, para a embaixada do país norte-americano. Nesta quarta-feira, Bolsonaro se reuniu com o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, para tratar das relações comerciais entre os dois países.

“Recebi o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross. Discutimos formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre nossos países, que estão em enorme sintonia. A aproximação entre Brasil e EUA trará grandes benefícios para nossos povos”, escreveu Bolsonaro após o encontro em sua conta no Twitter.

Ele contou que o encontro durou cerca de 30 minutos. Ross não falou com a imprensa e seguiu para “continuar a conversa” com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro relatou que o secretário de Comércio falou do interesse dos Estados Unidos e que está “seguindo a linha” que ele traçou com o Trump “lá atrás”. Questionado sobre a impressão de que os EUA estão preocupados com o acordo entre o Mercosul e União Europeia, ele confirmou que o assunto foi tratado entre eles.

“Sim, lógico que tocou. Todo mundo está preocupado com algumas armadilhas. Todo mundo está preocupado com isso daí. Que você possa, que talvez possa ter no acordo do Mercosul, ter algum problema assinar um acordo com os Estados Unidos. Todo mundo é… Isso aí vai em cima até da questão de inteligência, né? Hoje, você tem que se preocupar com isso daí, você tem que saber se porventura há armadilhas ou não há, a gente parte do princípio de que não há”, declarou.

O presidente disse ainda que, após o acordo com a União Europeia, o Brasil já deu “mais um passo” na relação com o Japão e o Coreia do Sul, citando ainda a Bolívia, que “está conversando conosco”.

“O Evo Morales está sinalizando muito bem, não participou do Foro de São Paulo, entregou o Battisti, quer comprar um KC-390 nosso. Quer agilizar a questão da aduana lá com Rondônia. O próprio Pepe Mujica, ex-preisdente do Uruguai, já deu sinal que a Venezuela não é um sonho que eles tinham no passado. Está indo bem as coisas, tá ok?”, comentou Bolsonaro. Ao ser indagado se a França pode retaliar o acordo, ele disse não saber e que não tem nenhum problema com o país europeu, que “tem interesse comercial conosco”.

