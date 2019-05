Após exaltar os manifestantes que foram às ruas no domingo (26) em defesa do governo, o presidente Jair Bolsonaro disse ter exagerado ao chamar de “idiotas úteis” os participantes dos protestos contrários ao bloqueio de recursos da educação no último dia 15, principalmente alunos e servidores da área. Bolsonaro também sugeriu que parlamentares se desvinculem do Centrão.

