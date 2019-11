Bolsonaro diz que há “80% de chance” de ele deixar o PSL e indica criação de novo partido

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há “80% de chance” de ele deixar o PSL e “90%” de criar um novo partido. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, o presidente disse que “paga a conta sobre qualquer desvio de terceiros” no PSL.

“O meu sonho é criar um partido, podemos coletar assinaturas de forma eletrônica, até março eu teria um partido e, com quase uns 6 mil municípios, talvez umas 200 candidaturas pelo Brasil. Eu teria como escolher, de fato, quem concorreria para aquela prefeitura”, declarou Bolsonaro.

Para o presidente, a discussão em torno do fundo partidário alimenta a cisão dentro do PSL. “Essa caneta aqui tem um poder melhor, milhares de vezes maior que o do fundo partidário. Mas eu não uso. Ou eu passo a ter o comando das ações do partido, para gente acabar com isso daí, abrir uma caixa-preta, se tiver, e começar a fazer com que o fundo partidário vá para onde tem que ir”, afirmou.

Sobre o envolvimento do seu nome na investigação da morte da vereadora do Rio Marielle Franco, Bolsonaro disse: “É um jornalismo sujo por parte da TV Globo. TV Globo, me dá um espaço de 15 minutos ao vivo no Jornal Nacional para explicar isso e mais coisas. Vou cobrar isso, quem vazou”.