Bolsonaro diz que não escolhe assessor por cor ou orientação sexual

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) reagiu nesta quarta-feira (7), nas redes sociais, à pressão sobre a ausência de mulheres na sua equipe. Ele disse que não está preocupado com cor nem sexo na hora de escolher assessores. Na sua conta no Twitter, negou que faça discriminação.

“Não estou preocupado com a cor, sexo ou sexualidade de quem está na minha equipe, mas com a missão de fazer o Brasil crescer, combater o crime organizado e a corrupção, dentre outras urgências”, escreveu.

Na equipe de transição do governo Bolsonaro, foram designados 27 nomes, dos quais cinco sem remuneração. Assessores próximos ao presidente eleito garantem que ele nomeará quatro mulheres, das quais três militares e uma civil.

“Algum jornalista acha mesmo que vou sair perguntando o que cada um faz na sua intimidade para indicar a cargos no governo? Isso é uma grande piada”, acrescentou.

Críticas e nomeações

Depois de oficializar somente homens na equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, a equipe dele anunciou que vai incluir mulheres na próxima lista de nomeações. Ainda não há confirmação, contudo, se todas terão cargos remunerados ou se serão colaboradoras.

Márcia Amarilio da Cunha Silva, que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, vai integrar o próximo grupo a ser nomeado, segundo a assessoria de imprensa de Onyx Lorenzoni, ministro extraordinário e futuro ministro da Casa Civil.

A equipe informou que ela é especialista em segurança pública e vai integrar o grupo da transição responsável pelo assunto. Ela já participou de reunião nesta segunda-feira (5), quando começaram os trabalhos no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília.

De acordo com a assessoria, a intenção é ter pelo menos outras três mulheres nessa próxima lista. Entre elas está a tenente do Exército Sílvia Nobre Waiãpi, primeira mulher indígena a virar militar no Brasil. Também estão na lista a doutora em economia Clarissa Costalonga e Gandour e a tenente do Exército Liane de Moura, especialista em saneamento.

Dos dez grupos temáticos, foram definidos os coordenadores de quatro deles durante a transição. Paulo Guedes comandará a equipe de Economia e Comércio Exterior; Marcos Pontes coordenará o grupo de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; Augusto Heleno chefia a área de Defesa; e Oswaldo Ferreira comanda a equipe de Infraestrutura.

Entre os nomeados para a transição, está o vice-presidente nacional do PSL, Julian Lemos, que foi por três vezes alvo da Lei Maria da Penha, acusado de agressão pela irmã e pela ex-mulher. O dirigente nega todas as acusações.

Também foi nomeado um dos donos da AM4, a maior prestadora de serviços da candidatura do capitão reformado, Marcos Aurélio Carvalho.

Deixe seu comentário: