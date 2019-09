Bolsonaro diz que não foi “agressivo” na ONU e apenas buscou “restabelecer a verdade”

O presidente Jair Bolsonaro negou que tenha adotado um tom agressivo em seu discurso na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), nesta terça-feira (24) em Nova York (EUA). Ele alegou que apenas buscou “restabelecer a verdade” sobre as questões em que o Brasil estava sendo acusado. A declaração foi dada ao ser abordado pelo jornal O Globo quando deixava o hotel, segundo ele, para “comer um podrão”.

“Vocês têm que fazer avaliação. Acho que foi um discurso bem objetivo, contundente. Não foi agressivo, mas nós buscamos restabelecer a verdade das questões que estávamos sendo acusados no Brasil”, respondeu o presidente, repetindo o que já havia falado ao jornal O Globo mais cedo que não caberia a ele fazer uma autoavaliação.

Apesar de ter prometido adotar um tom conciliador, Bolsonaro fez um discurso agressivo no púlpito da Assembleia Geral, com ataques indiretos a outros líderes internacionais, duras críticas a Cuba e Venezuela, assim como à mídia, e alerta quanto à “ideologia” que busca um “poder absoluto”.

Já um dos responsáveis pela elaboração do discurso, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou, em entrevista exclusiva ao jornal O Globo, que “foi um discurso enérgico, educado, muito cordial”: “Acho que a repercussão vai ser muito boa. Também a repercussão com os nossos adversários, sendo ruim, é sinal que o discurso foi muito bom.”

Questionado sobre as referências ao presidente francês, Emannuel Macron, e à chanceler federal alemã, Angela Merkel, uma vez que havia dito que não “apontaria o dedo” para nenhum chefe de Estado, Bolsonaro argumentou que apenas citou dados sobre os dois países europeus.

“Não citei o nome do Macron, nem citei a Angela Merkel. Eu citei a França e a Alemanha como países com mais de 50% do seu território é usado para agricultura. O Brasil apenas 8%. Tá ok?”, disse.

Durante 31 minutos, o presidente voltou a temas que já havia abordado durante a campanha e criticou “antecessores socialistas”. Ele disse que vinha à ONU “apresentar o novo Brasil que ressurge depois de ter ficado à beira do socialismo” e que seu governo tenta reconquistar a confiança do mundo. Mais cedo, ao ser perguntado sobre como ele avaliava seu próprio desempenho, respondeu que não cabia a ele fazer a análise.

“Eu não vou avaliar. A avaliação é você que tem que fazer. Vocês que têm que fazer”, respondeu, rindo. Ao ser questionado se ele temia que alguma reação negativa ao discurso, ele continuou andando e falando com os assessores.

No discurso, Bolsonaro também abordou questões como a Amazônia, indígenas, direitos humanos e segurança pública, além de liberdade religiosa.

