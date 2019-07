Bolsonaro diz que não há constrangimento em visitar a Bahia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, hoje (21), que não há nenhum constrangimento em sua visita à Bahia, que está marcada para acontecer nesta semana. A polêmica começou após Bolsonaro criticar alguns governadores do Nordeste durante uma conversa com os jornalistas, na porta do Palácio da Alvorada. O presidente afirmou que o Nordeste é “sua terra”.

“Bahia é Brasil, não tem problema”, disse. Bolsonaro irá visitar Vitória da Conquista, na próxima terça-feira (23), para inauguração do Aeroporto Glauber Rocha.

“Nordeste é Brasil, é minha terra. Eu ando em qualquer lugar do território brasileiro”, completou.

Questionado se deixaria de ir ao Maranhão, Bolsonaro disse que não deixaria de ir se tivesse algum evento marcado no estado. “Se tiver um evento [no Maranhão] eu vou, por que não?”.

