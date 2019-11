Bolsonaro diz que não irá à posse do presidente eleito na Argentina

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (01) que não irá à posse do presidente eleito na Argentina, Alberto Fernández. A solenidade está marcada para o dia 10 de dezembro, em Buenos Aires.

Fernández foi eleito em votação no último domingo (28). Ele pertence ao campo político do peronismo e tem como vice a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, que já foi alvo de críticas de Bolsonaro. O candidato preferido do brasileiro era Maurício Macri, atual presidente argentino que foi derrotado na tentativa de reeleição.