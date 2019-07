Bolsonaro diz que o Brasil precisa passar por uma “quimioterapia” para sobreviver

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira (15) que o Brasil enfrenta problemas e precisa passar por uma “quimioterapia” para sobreviver.

Durante uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 17 anos do Comando de Operações Especiais do Exército, o presidente afirmou que é sua obrigação e dos parlamentares entregar um Brasil melhor, mas ressaltou que há “um problema pela frente”, sem especificar a que se referia.

“O Brasil precisa de uma quimioterapia para que não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns poucos, pouquíssimos, ainda reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa Casa, deputados e senadores”, afirmou o chefe do Executivo federal. “Nós, juntos, poderemos, sim, mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado: mudaremos o destino do Brasil”, prosseguiu o presidente.

Eduardo Bolsonaro

Na solenidade no Congresso Nacional, o presidente da República também defendeu a indicação do seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. “Por vezes temos que tomar decisões que não agradam a todos, como a possibilidade de indicar para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada”, disse.

“Foi aventada, sim, essa possibilidade. O garoto fala inglês, espanhol, tem vivência no mundo todo e é amigo da família do Donald Trump”, prosseguiu o chefe do Executivo sobre a indicação do deputado federal para o cargo de embaixador do Brasil nos EUA.

Forças Armadas

“Feliz é a nação que tem Forças Armadas e forças auxiliares comprometidas com a democracia e a liberdade, mesmo com o sacrifício da própria vida ou com a destruição da própria reputação. Pagamos para que nosso Brasil tenha um povo que possa servir seu destino e a esse povo devemos nossa absoluta lealdade”, afirmou Bolsonaro na homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro.

Ele destacou a atuação das forças especiais na “missão de bem zelar pelo País”. “Sabemos que grande parte das missões ninguém toma conhecimento. Melhor do que uma boa informação é saber como utilizá-la, melhor que uma boa operação é ter meios de distração para que o inimigo não ouse nos afrontar”, completou o presidente da República na solenidade.

Deixe seu comentário: