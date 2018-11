Bolsonaro diz que o comando do Ministério das Relações Exteriores vai para um diplomata de carreira

Em meio a ruídos sobre sua política internacional, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) indicou nesta terça-feira (6) que vai nomear um diplomata de carreira como ministro das Relações Exteriores.Em meio a ruídos sobre sua política internacional, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) indicou na terça-feira (6) que vai nomear um diplomata de carreira como ministro das Relações Exteriores.

“É alguém de lá, alguém do Ministério das Relações Exteriores”, disse ele, ao ser questionado sobre a escolha do novo titular do Itamaraty.

“Meu compromisso é [nomear] pessoas que entendam do assunto naquela área. Poderia botar, por exemplo, um general nas Relações Exteriores, mas isso não vai acontecer. Vou botar alguém do próprio Relações Exteriores”, afirmou Bolsonaro ao sair de encontro em Brasília com o comandante da Marinha, almirante Leal Ferreira.

A equipe de transição enfrenta tensões na área internacional, com a possibilidade de crises antes mesmo de sua posse.

O futuro presidente comprou briga com países do mundo árabe ao prometer durante a campanha, e reforçar a ideia depois de eleito, que transferirá a Embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém. Com a medida, ele pretende fazer um aceno ao governo de Israel e ao eleitorado evangélico.

Na terça, no entanto, o capitão reformado afirmou que a alteração “não está decidida”, após ser questionado sobre o cancelamento de um compromisso diplomático com o Brasil pelo Egito, em aparente retaliação ao plano, que alimentou temores de boicote comercial.

“Pelo que eu vi, é questão de agenda [do governo egípcio]. Acho que seria prematuro um país anunciar uma retaliação sobre uma coisa que não está decidida ainda”, disse.

“Não é um ponto de honra essa decisão. Agora, quem decide onde é a capital de Israel é o povo, o Estado de Israel. Se eles mudaram de local…”

Mais cedo, na saída de conversa no Ministério da Defesa, o presidente eleito se irritou ao ser indagado pelo jornal Folha de S. Paulo a respeito do cancelamento pelos egípcios: “Não, outro assunto, outra pergunta aí”, pediu.

Com a insistência dos repórteres, repetiu a solicitação para mudar de assunto —em vão— e anunciou que iria embora, dando as costas aos jornalistas.

Bolsonaro não divulgou nomes de novos ministros, além dos cinco já confirmados, durante o dia de compromissos na capital federal. Reiterou estar em busca de pessoas com perfil técnico, que sejam da área da pasta, tenham experiência e sejam patriotas.

Nada decidido

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que a mudança da Embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém não está decidida ainda. A ideia de transferir a embaixada para Jerusalém foi proposta na campanha eleitoral para acenar ao governo de Israel e ao eleitorado evangélico que se alinha a ele.

No dia 1º, a transferência foi anunciada pelo presidente eleito em entrevista a um jornal israelense e em seu canal oficial, provocando reações adversas entre representantes árabes e diplomatas.

Na segunda (5), o Egito cancelou a visita do chanceler Aloysio Nunes Ferreira, programada para começar nesta quarta (7) e se estender até domingo (11), com uma delegação de empresários brasileiros que já chegou ao país.

O Cairo alegou problema de agenda, mas mudanças abruptas são incomuns no protocolo diplomático. Diplomatas ligaram a decisão a uma carta enviada pela Liga Árabe à Embaixada do Brasil no Cairo na qual lamenta as declarações do presidente eleito sobre a transferência da embaixada.

Em entrevista na segunda à Band News, Bolsonaro contemporizou, dizendo que a mudança não se tratava de “questão de honra”, mas defendeu a soberania israelense na cidade.

