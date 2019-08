Bolsonaro diz que o governador de São Paulo “mamou” em governos do PT

O presidente Jair Bolsonaro atacou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Referindo-se à compra de um jatinho a juros subsidiados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o chefe do Executivo federal disse que o tucano “mamou” nos governos do PT.

O presidente citou ainda Luciano Huck, que também adquiriu uma aeronave por meio da linha de financiamento do BNDES. Doria e o apresentador são vistos como possíveis rivais de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022.

“João Doria comprou também. Explica isso aí. Só peixe. Amigão do Lula, da Dilma. Eu vejo o Doria falando de vez em quando ‘minha bandeira jamais será vermelha’. É brincadeira! Quando estava mamando lá a bandeira era vermelha com um foiçasso e um martelo sem problema nenhum, né?”, disse, encerrando com um grito de “ihuuu”.

O BNDES divulgou neste mês uma lista com 134 contratos de financiamento de jatos executivos da Embraer a juros subsidiados, no valor total de R$ 1,9 bilhão. A empresa Doria Administração de Bens, do governador paulista, é uma das citadas, com um empréstimo de R$ 44 milhões.

Já Huck pegou R$ 17,7 milhões com o BNDES por meio do Finame (Financiamento de Máquinas e Equipamentos). O empréstimo se deu em 2013 por meio da empresa Brisair, da qual é sócio junto com a sua mulher, Angélica.

“Olha, a caixa-preta do BNDES apareceu. Já apareceu aquela galerinha da compra de aviões com [juros de] 3,5% ao ano. Que teta, hein? O que é isso, Luciano Huck? Eu sou o último capítulo do caos?”, disparou Bolsonaro, referindo-se a expressão semelhante à usada pelo apresentador para criticar a atual administração federal. Em uma palestra no dia 14 de agosto, Huck disse que “estamos vivendo o último capítulo do que não deu certo”.

Não há indícios de ilegalidades nos empréstimos, o que Bolsonaro reconheceu no vídeo. Por meio de nota, o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, descartou haver qualquer problema com as operações da empresa de Doria junto ao BNDES. “A Embraer vendeu mais de 135 jatos executivos e comerciais para empresas brasileiras e estrangeiras com financiamento do BNDES, gerando empregos e impostos para o Brasil. Nada de errado nisto.”

Em postagem nas redes sociais, Doria classificou como “oportunismo” a associação de empréstimo tomado por sua empresa a “algo errado”.​