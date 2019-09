Bolsonaro diz que o novo procurador-geral da República deve ser um homem e será indicado até esta quinta

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve anunciar até esta quinta-feira (05) o nome indicado para assumir o comando da PGR (Procuradoria-Geral da República). Depois, o escolhido terá de ser sabatinado e aprovado em votação no Senado.

Em café da manhã com o jornal Folha de S.Paulo no Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro disse nesta terça-feira (03) que o escolhido sairá do “bolo” de candidatos que o visitaram nas últimas semanas. “A criança deve nascer até quinta”, declarou.

O presidente não quis adiantar o nome, mas sinalizou que será do sexo masculino. “Tem que tirar nota sete em tudo e ser alinhado comigo”, afirmou. Segundo ele, o escolhido, seja qual for, vai “apanhar”, apenas por ter sido escolhido por ele.

Bolsonaro descartou ainda indicar o subprocurador da República Alcides Martins, vice-presidente do CSMPF (Conselho Superior do Ministério Público Federal), que pode assumir interinamente após 17 de setembro, quando termina o mandato da atual chefe da PGR, Raquel Dodge. Não há um prazo certo entre a indicação do presidente e a votação desse nome no Senado.

O presidente usou uma metáfora do jogo de xadrez para definir a importância do cargo. “Eu sou o rei, os ministros são os bispos, como a Tereza Cristina [Agricultura], por exemplo. E o PGR é a dama”, disse, querendo se referir à rainha do tabuleiro. Questionado sobre que função teria nesse jogo o ministro Sergio Moro (Justiça), o presidente respondeu: “Ele seria a torre”.

Até agora, Bolsonaro recebeu pelo menos oito candidatos. Visitaram o presidente a atual procuradora-geral, Raquel Dodge, que deseja ser reconduzida ao cargo, os subprocuradores-gerais Augusto Aras, Antonio Carlos Simões Soares, Paulo Gonet, Marcelo Rebello, Bonifácio Andrada e Mário Bonsaglia, este último integrante da lista tríplice da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), além do procurador regional Lauro Cardoso.

O presidente já declarou que não se comprometeu a escolher um dos nomes da lista tríplice. Os outros dois nomes são Luiza Frischeisen e Blal Dalloul.

Participaram do café da manhã com representantes da Folha de S.Paulo, além de Bolsonaro, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, e o deputado federal Marco Feliciano (Podemos-SP).