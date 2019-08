Bolsonaro diz que os governadores do Nordeste agem para dividir o País

O presidente Jair Bolsonaro disse, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, que, no seu entendimento, governadores do Nordeste agem para “dividir o País”, enquanto ele trabalha para unir.

Sobre as polêmicas causadas por declarações recentes, o presidente declarou que tenta ser um pouco mais polido, mas que o seu estilo é o mesmo da época da campanha. “Paciência. Já sabiam que eu era assim. A gente procura se polir um pouco mais, mas acontece”, declarou o chefe do Executivo em Sobradinho, na Bahia, onde inaugurou uma usina fotovoltaica na segunda-feira (05).

“O PT lançou a divisão entre nós. E nós temos de nos unir. Agora mesmo estão tendo indícios de que, se não todos, a maioria dos nove governadores do Nordeste quer começar a implementar a divisão do Nordeste contra o resto do Brasil”, disse Bolsonaro na entrevista.

“Não há diferença do que eu pensava na campanha e do que eu penso agora. Eu quero implementar o que eu falei em campanha. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente está buscando honrar aquilo que prometeu durante a campanha. Agora, palavrão sai de vez em quando, isso é natural, pô. Agora, alguns falam que isso não é linguajar para um presidente. Paciência. Mas isso não vai me aborrecer, essas conotações que dão, quando a gente fala um pouco mais com o coração do que com razão”, prosseguiu.

Na sua segunda visita ao Nordeste em menos de um mês, o presidente afirmou que governadores da região “fazem politicalha”, querem transformar o Nordeste “em uma Cuba” e negou que tenha agido com preconceito contra os nordestinos. “Não estou aqui com colegas nordestinos para fazer média. Mas não existe essa questão de preconceito. Eu tenho preconceito é com governador ladrão que não faz nada para o seu Estado”, disse.

Bolsonaro voltou a negar que tenha se referido aos governadores nordestinos como “paraíbas”. Ele disse que fez críticas específicas aos governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e da Paraíba, João Azevêdo (PSB), mas afirmou que não vai penalizar esses Estados.

“Não vou negar nada para o Estado. Mas se eles [governadores] quiserem que realmente isso tudo seja atendido, eles vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro. Caso contrário, eu não vou ter conversa com eles e vou divulgar obras junto às prefeituras”, afirmou.

