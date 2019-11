Bolsonaro diz que recolheu toda a memória da secretária eletrônica de seu condomínio no Rio de Janeiro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, neste sábado (02), que recolheu toda a memória da secretária eletrônica de seu condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Nós pegamos antes que fosse adulterado, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é guardada há mais de anos, a voz não é minha. Não é o seu Jair”, afirmou.

Bolsonaro afirmou que “acionou” o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para “tratar” do caso junto ao procurador-geral da República, Augusto Aras. “O tratamento com Aras foi via ministro da Justiça”, garantiu.

Ainda assim, ele acusou o delegado da Polícia Civil responsável pelo Caso Marielle de ser “amiguinho” do governador do Rio, Wilson Witzel – apontado pelo presidente como o responsável do vazamento do depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra.

Bolsonaro é vizinho do PM aposentado Ronnie Lessa, preso por ser o principal suspeito de assassinar a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ). De acordo com o depoimento do porteiro do condomínio, o outro suspeito de assassiná-la, o ex-PM Élcio de Queiroz, disse, na portaria do Vivendas da Barra, em 14 de março de 2018, que iria para a casa de Bolsonaro.

De dentro da casa do então deputado federal, alguém teria liberado a sua entrada. Queiroz então teria ido à casa de Lessa para, horas depois, ambos assassinarem Marielle. O presidente se diz vítima de perseguição da mídia e da oposição e reiterou que estava em Brasília, e não na sua casa, no dia 14 de março de 2018.