O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta (8), que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra – reconhecido pela Justiça como torturador da ditadura militar – é um “herói nacional”. A declaração foi dada por Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, após ser questionado por jornalistas sobre um encontro agendado com a viúva do coronel, Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra.

Deixe seu comentário: