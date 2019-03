Bolsonaro diz que vai iniciar viagens pelo Brasil

O presidente Jair Bolsonaro planeja iniciar uma série de viagens pelo Brasil nas próximas semanas. “Tem alguma [viagem] prevista sim, têm várias”, disse o chefe do Executivo. Ele citou como primeiros destinos Pará, Amazonas e Paraíba.

No último Estado, o presidente deve participar da cerimônia de entrega de casas populares em Campina Grande, ao lado do prefeito Romero Rodrigues (PSDB). A informação das viagens nacionais de Bolsonaro foi antecipada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que esteve com o militar no Palácio do Planalto na quarta-feira (27). A agenda tem como um dos objetivos ampliar a base de apoio do governo.

Sobre as dificuldades que o governo enfrenta no Congresso Nacional, Bolsonaro avaliou como uma situação “natural”. “Eu fui deputado por 28 anos. Metade da Câmara é jovem, que vai aprendendo o trejeito político com o tempo”, minimizou. Ele afirmou que “articulação é conversar” e que metade dos parlamentares é composta por seus “amigos”.

Brincadeira

Bolsonaro disse ser uma irresponsabilidade a afirmação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de que ele estaria “brincando de presidir o País”. “Se foi isso mesmo eu lamento, porque não é uma palavra de alguém que conduz uma Casa. É uma irresponsabilidade. A nossa forma de governar é respeitando todo mundo e o povo brasileiro. Não existe brincadeira da minha parte, muito pelo contrário. Até quero acreditar que ele não tenha falado isso”, disse o presidente.

Maia fez a declaração na quarta-feira, ao ser questionado sobre a fala de Bolsonaro de que estaria abalado por questões pessoais – uma referência à recente prisão do seu sogro, o ex-ministro Moreira Franco. Bolsonaro esteve, no fim da tarde de quarta, com empresários em São Paulo. O encontro durou cerca de 40 minutos. Segundo pessoas presentes, ele não discursou aos convidados sobre medidas do seu governo, mas deu uma entrevista coletiva às redes autorizadas a participar do evento. Apenas Bandeirantes, SBT, NBR, Record, Rede TV! e TV Cultura foram autorizadas.

Questionado por jornalistas sobre a reforma da Previdência, Bolsonaro afirmou que a responsabilidade da aprovação é “de todos” e não só dele ou do presidente da Câmara. “O passar do tempo ajuda os parlamentares a entender o que é a reforma da Previdência. Eu fui parlamentar por 28 anos, eu sei das pressões. Estamos fazendo isso não é por nós, é por nossos netos. A gente não tem capacidade de pagar mais. É responsabilidade de todos, não só minha, do presidente da Câmara, é de todos nós.”

