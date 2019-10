Bolsonaro diz que vai isentar chineses e indianos de visto para turismo ou negócios no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (24) que vai isentar os chineses de visto para turismo ou negócios no Brasil. “Vamos o mais rápido possível, seguindo a legislação, isentar turista chinês de visto para adentrar o Brasil. Pretendemos também fazer a mesma coisa com a Índia”, afirmou em Pequim.

Bolsonaro faz uma viagem de 12 dias a países da Ásia e do Oriente Médio. Ele deve retornar a Brasília no próximo dia 31. O presidente, que estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não informou quando a isenção entra em vigor.

A medida já foi anunciada para cidadãos dos Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá, mesmo sem reciprocidade por parte desses países – os brasileiros ainda precisam de visto para visitá-los.