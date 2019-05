Bolsonaro diz ter solicitado uma mudança na Previdência a pedido da primeira-dama

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (31) ter pedido ao Ministério da Economia para que a reforma da Previdência não reduza o valor da pensão para grande parte das pessoas com deficiências. A preocupação partiu da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, informou o presidente, que repassou a solicitação ao Secretário Especial de Previdência e Trabalho do ministério, Rogério Marinho. As informações são o jornal Folha de S.Paulo.

“Pedidos de uma primeira-dama geralmente são irrecusáveis e inadiáveis também, nós já passamos para o Rogério Marinho esta questão e tenho certeza que ele vai atender a um pedido da primeira-dama”, disse Bolsonaro.

A declaração foi feita em Goiânia (GO), em café da manhã no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás.

Assinada pelo próprio presidente, a proposta de reforma encaminhada ao Congresso muda a fórmula de cálculo no caso das pensões por morte, permitindo, inclusive, um benefício abaixo do salário mínimo (R$ 998).

Pelo texto do governo, a pensão pode ser menor que a aposentadoria recebida pelos pais ou cônjuge que falecerem.

A fórmula prevê o pagamento de 60% do benefício mais 10% por dependente adicional.

Não há na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de Bolsonaro uma ressalva para deficientes.

Segundo técnicos do Ministério da Economia, o pedido é que as pessoas com deficiências físicas graves e moderadas e deficiências intelectuais continuem recebendo 100% do benefício.

Ou seja, sem haver cota reduzida – mantendo a regra como é hoje.

Apenas os deficientes físicos leves se enquadrariam na fórmula de cálculo que diminui o valor da pensão.

Quem já recebe pensão atualmente não será afetado pela nova regra proposta pelo governo – independentemente de ser ou não deficiente. O novo cálculo deve valer apenas para novos pedidos.

Impacto em análise

O impacto da solicitação da primeira-dama, que fez o discurso na posse em Libras (Língua Brasileira de Sinais), ainda está em análise.

O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que precisa ler o pleito antes de se posicionar.

Ele, no entanto, já defendeu, durante os debates na Câmara, que pessoas com deficiências não recebam pensões abaixo do salário mínimo.

Em tramitação na Câmara, a reforma da Previdência é considerada prioridade pelo governo Bolsonaro e deve ter seu relatório com as primeiras alterações apresentado nas próximas semanas.

Deixe seu comentário: