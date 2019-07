Bolsonaro é aplaudido e também vaiado no estádio do Palmeiras

O presidente da República, Jair Bolsonaro, provocou vaias e gritos de “mito” no Allianz Parque no sábado (27). Depois de evento na Vila Militar Rio de Janeiro pela manhã, Bolsonaro seguiu para São Paulo apenas para ver o jogo do Palmeiras. Em campo, o Palmeiras empatou com o Vasco em 1 a 1.

Acompanhado do ministro Augusto Heleno, do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ) e do secretário nacional do futebol, Ronaldo Lima, ele ficou em um dos ​camarotes da arena. Bolsonaro esteve na capital paulista apenas para acompanhar a partida e depois viajou para Brasília.

A reação mais intensa a ele veio durante o intervalo. Após acompanhar o primeiro tempo ao lado do mandatário do Palmeiras, Maurício Galliote, e alguns membros da diretoria, que o presentearam com uma camisa do clube contendo o número 17 nas costas, Bolsonaro passou pelas arquibancadas do setor oeste, o mais caro do estádio e com ingressos a R$ 230, e foi muito requisitado para selfies.

Quando pisou no gramado para ter contato com torcedores, o presidente foi vaiado principalmente pelos membros das torcidas organizadas. Por causa disso, o reinício da partida sofreu atraso. Ele foi embora nos minutos finais da partida.

A última vez em que Bolsonaro esteve em um estádio foi na decisão da Copa América, no Maracanã, entre Brasil e Peru. Naquela partida, ele foi vaiado e aplaudido. Antes disso, na semifinal diante da Argentina, foi ao gramado após o primeiro tempo e cumprimentou torcedores.

No Allianz Parque no sábado, o presidente entrou no gramado também quase uma hora antes de a partida começar e ao lado de crianças. Havia poucos torcedores – a maioria estava no lado de fora.

Pouco antes do início do jogo, com o estádio cheio, no momento em que os jogadores de Palmeiras e Vasco estavam no túnel e se preparavam para subir ao campo, o presidente apareceu apenas uma vez no telão e passou despercebido pelos torcedores.

Em alguns postes de iluminação, na rua Padre Antônio Tomás, nos arredores do estádio, foram colocados cartazes de protestos contra ele. Na peça havia uma foto de Bolsonaro e frases como “Oportunismo político. Aqui não!” e “Vira-casaca. Aqui não!”.

O texto, de autoria desconhecida, também dizia que “o Palmeiras respeita qualquer posição política de seus atletas, empregados e colaboradores e ratifica a sua neutralidade nas questões políticas, partidárias, de crenças, religiões e quais outras formas de manifestação”.

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro, torcedor do Palmeiras declarado, esteve na arena. Após tomar posse como presidente, sim. Em dezembro de 2018, eleito para o cargo, Bolsonaro foi convidado pela diretoria do Palmeiras para acompanhar o duelo contra o Vitória, pela última rodada do Brasileiro. Na ocasião, Bolsonaro foi até o campo durante a festa do título e levantou a taça.

