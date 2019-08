Bolsonaro e Damares Alves trocam quatro nomes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos

Por Juliano Castello

O presidente Jair Bolsonaro trocou quatro nomes dos sete integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A decisão foi publicada oficialmente no “Diário Oficial da União” desta quinta-feira (01), com a assinatura de Bolsonaro e da ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos.

A mudança ocorre uma semana após a Comissão desmentir Bolsonaro e divulgar o documento que atesta que a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB Felipe Santa Cruz, aconteceu de forma “não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro”.

Ainda ontem, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para que Bolsonaro fale o que sabe sobre o desaparecimento e morte de Santa Cruz. Na segunda-feira (29), o presidente da republica afirmou que “um dia” contará como se deu o desaparecimento do pai do magistrado.

“Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele”, disse Bolsonaro. Horas depois, Bolsonaro afirmou em uma live que a morte foi causada pelo “grupo terrorista” Ação Popular, no Rio de Janeiro, e não pelos militares.