Bolsonaro e Eduardo Leite iniciam agendas de transição

O presidente eleito Jair Bolsonaro desembarca nesta terça-feira em Brasília para dar início à agenda da transição com o governo Michel Temer. A agenda entre os dois pode acontecer na terça ou na quarta-feira. No Rio Grande do Sul, o governador eleito Eduardo Leite inicia a transição com o governador José Ivo Sartori.

Pauta de projetos em Brasília

Não é só a reforma da Previdência, que está no radar do presidente eleito. Existem outras dez propostas de interesse do futuro governo de Jair Bolsonaro já em discussão no Congresso e que podem ser levadas à votação antes mesmo da posse. Na lista estão desde temas que serviram de bandeira de campanha do presidente eleito a medidas econômicas que podem servir como ponto de partida para tentar aliviar as contas no início do seu mandato.

Congresso em quatro semanas

Parlamentares mais experientes calculam que existam ainda quatro semanas “livres” para votações de alguns destes temas antes que o Congresso comece a debater o Orçamento de 2019. O orçamento é uma pauta que deve dominar a maior parte das sessões no fim do ano, porque precisa ser aprovado antes do recesso.

Cenário de crise no RS

O cenário das finanças públicas do Rio Grande do Sul parece ser bem pior que aquele descrito pelo governador José Ivo Sartori ao longo do período eleitoral. O cronograma de pagamento dos salários do Executivo, com perspectiva de juntar as folhas de novembro, dezembro e o 13° salário sinalizam para uma herança pesada a ser deixada ao governo que assume em janeiro.

Ambiente no Legislativo

Mesmo com a disposição do governador Sartori em remeter à Assembleia projetos que viabilizem os primeiros passos para que o próximo governo tenha ferramentas de gestão, como a liberação de plebiscito para venda de estatais, e a prorrogação do aumento do ICMS, há uma evidente má vontade de deputados da atual e da futura base política em aprovarem estas medidas. De um lado, ressentimentos da campanha eleitoral. E de outro, convicções alegadas por deputados aliados do futuro governador, para se manterem distantes de medidas impopulares.

Oportunismo já conhecido

A história é antiga: deputados se aliam ao governador, e por conta desse “apoio”, indicam amigos para cargos de confiança. Mas na hora de votar projetos impopulares saltam fora, alegando “convicções”.

A banalização do crime

O presidente eleito Jair Bolsonaro, os juízes Sérgio Moro e Marcelo Bretas são apenas algumas das autoridades que no Brasil precisam de segurança especial, por conta de ameaças terroristas com viés político, explícitas ou veladas, contra suas vidas. Algo impensável em qualquer país civilizado. O que torna este cenário ainda mais impressionante é a constatação de que existe uma corja de admiradores do crime, que endossa estas ameaças. Enquanto a leniência das autoridades persistir, esta banalização tende a se ampliar.

