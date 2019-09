Bolsonaro passa por nova cirurgia neste domingo em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro foi internado na noite deste sábado (07) no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, para passar pela quarta cirurgia desde a facada que sofreu durante a campanha eleitoral do ano passado. O procedimento ocorre na manhã deste domingo (08).

O presidente chegou por volta das 20h ao hospital e não falou com a imprensa. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Michelle, e por seu filho Carlos, vereador do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro estão em São Paulo para acompanhar o procedimento cirúrgico do pai, mas não compareceram ao hospital na noite deste sábado.

O presidente planeja despachar do hospital durante o período pós-operário. Seu vice, Hamilton Mourão, assumirá a Presidência durante a internação. Bolsonaro volta à sala de cirurgia como consequência da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG). Desta vez, será para corrigir uma hérnia que surgiu na região onde foram feitas três operações desde o atentado.

O procedimento deve demorar duas horas e é considerado de média complexidade. O prazo de recuperação é estimado em dez dias pelo médico Antonio Macedo, que fará a cirurgia. O presidente quer estar com a saúde restabelecida a tempo de discursar na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em 24 de setembro, em Nova York. Ele falou que vai comparecer “nem que seja de cadeira de rodas, de maca”.

O surgimento da chamada hérnia incisional já era esperado pelos médicos que atendem o presidente, em razão da série de intervenções feitas na região da barriga do paciente para tratar os danos provocados pelo ataque. O então presidenciável foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira. O autor do crime está preso desde então.

A hérnia ocorreu porque, em virtude do enfraquecimento da parede muscular do abdômen, uma parte do intestino passou por uma cavidade desse tecido. As múltiplas incisões (cortes) na barriga fragilizaram o músculo, o que fez com que a porção do órgão e uma camada de gordura rompessem a membrana.

“Isso escapou por uma área mais frouxa e formou uma elevação sob a pele”, explicou Macedo. A saliência, segundo ele, foi detectada em consultas de rotina pelo médico da Presidência da República, Ricardo Peixoto Camarinha.

“Ele já tinha percebido esse problema e me passou uma foto mostrando a situação”, disse o cirurgião, que confirmou o diagnóstico em exame clínico feito no domingo passado (1º) no aeroporto de Congonhas, após Bolsonaro desembarcar para compromissos na capital paulista.

Ele recebeu a orientação de iniciar na sexta-feira (06) uma dieta líquida, como preparação para o procedimento a que será submetido. Os médicos preveem que ele fique internado pelo menos até quarta-feira (11). “Serão de quatro a cinco dias no hospital e depois um período igual sem poder fazer grande esforço físico”, disse Macedo.

Se tudo correr como planejado, o mais provável é que ele tenha alta no meio da semana e seja liberado para voltar para Brasília com ordem de repouso. “Ele poderá manter atividades intelectuais, falar ao telefone, conversar com ministros. Desde que não se esforce em exagero”, prescreveu o cirurgião.

