“Bolsonaro é produto dos nossos erros. Onde nós erramos?”, afirma Rodrigo Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma série de críticas contra o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (8), a quem se referiu como “resultado do ciclo dos últimos anos”. Em outro discurso, o deputado também afirmou que o radicalismo das falas do presidente dificulta a tramitação de projetos no Congresso: “Bolsonaro é produto dos nossos erros. Onde nós erramos? Deputado sem partido, escanteado por todos, resultado do ciclo dos últimos anos”, declarou o parlamentar em um evento organizado pela Fundação Lemann, em São Paulo. “Bolsonaro era de um partido nanico. Se ele chegou onde chegou a culpa é nossa”, completou durante o evento.

Maia afirmou que, embora o governo federal tenha apoio dele para agenda de reformas econômicas, o mesmo não acontece com valores. “Me dá a impressão que ele não tem maioria nessa agenda de valores. E claro que qualquer presidente gostaria de ter maioria em todos os temas”, disse. Para o presidente da Câmara, nem todas as pautas propostas pelo governo federal vão avançar se depender dos deputados.

